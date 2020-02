De Leo: “Assenze non siano alibi”

Svanberg, Sansone, Santander, Dijks, Krejc, Medel e Soriano infortunati, Denswil e Schouten squalificati. E’ un Bologna a dir poco decimato quello che, sabato alle 15, affronterà al Dall’Ara l’Udinese. Nonostante la coperta corta però, i felsinei cercano punti importanti per restare agganciati al treno per l’Europa. Stesse ambizioni per i friulani, a secco di vittorie da 5 partite.

“Anche questa volta non cerchiamo alibi, vogliamo trasformare il momento di difficoltà in opportunità. Tutti dovranno dare qualcosa in più”, chiarisce in conferenza stampa Emilio De Leo, il tattico che affianca Sinisa Mihajlovic, che venerdì ha festeggiato il suo 51esimo compleanno. Sull’Udinese: “Sappiamo che verranno qui a giocarsela, sarà importante farsi trovare pronti e saper reagire. Servirà tanto carattere e tanto cuore – aggiunge De Leo -. Noi partiamo sempre rispettando l’avversario che abbiamo di fronte, sappiamo che mantenere la serenità durante il 90 minuti sarà fondamentale”. Tra i 21 convocati ci sono tanti ragazzi della Primavera. Questa la lista: Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski. Difensori: Bani, Bonini (6), Corbo, Danilo, Mbaye, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson (34), Dominguez, Mazza (80), Poli, Ruffo Luci (70), Stanzani (72). Attaccanti: Barrow, Cangiano (29), Juwara (26), Orsolini, Palacio, Skov Olsen.

Gotti: “Raccogliere quanto seminato”

Di tutte queste assenze in casa felsinea non si fida Luca Gotti, tecnico dell’Udinese ed ex vice di Donadoni proprio ai tempi del Bologna per tre stagioni (dal 2015 al 2018). “Il Bologna schiererà un 11 di partenza di tutto rispetto: al massimo, le nove defezioni, causate da squalifiche e infortuni, potranno pesare perché potrebbe mancare loro qualcosa come alternative durante la partita, ma guai a sottovalutarli. Da gennaio sono cresciuti molto. A Bologna ho trascorso tre anni molto belli. Questo però non ha alcun tipo di impatto su quanto avverrà in campo”. Le belle prestazioni non bastano più, anche perché i 3 punti mancano da 5 gare: “Ho la sensazione che l’Udinese in questi mesi abbia seminato tanto e ora è il momento di raccogliere. Il lavoro quotidiano dovrà trovare riscontro con la classifica”. Chiusura sui singoli: “Lunedì De Maio sarà sottoposto a esami specifici per capire con maggiore chiarezza quali saranno i suoi tempi di recupero. Nestorovski sta dando tutto per convincermi ogni giorno del suo valore. Lasagna? Sono soddisfatto delle sue prestazioni nell’arco di tutti i 90 minuti”.