Premessa d’obbligo: in questa foto di gruppo potrei esserci anch’io. Abitando vicino al Quadrilatero, andare a fare la spesa lì è uno dei momenti di svago possibili. Altrettanto sinceramente, mi capitasse di arrivarci e avvistare la folla che si vede in questa foto, scattata ieri alle 13, girerei i tacchi. Avrei paura.

Diciamolo – anzi, diciamocelo -: se al primo sole e oltre il ventesimo giorno di isolamento ci riversiamo in strada in questo modo, diamo un calcio al secchio. Lo diceva Asa Nikolic, leggendario coach del basket, quando i suoi perdevano nel finale dopo essere stati in vantaggio: “Abbiamo raccolto latte nel secchio, poi abbiamo dato calcio al secchio”.

Ecco, noi nella fattispecie non siamo nemmeno in vantaggio rispetto al virus, stiamo solo risalendo faticosamente la china. Lo dicono gli esperti, tutti, di ogni ordine e grado. E reclamano a gran voce, perfino ci implorano, di mantenerci a distanza. È impegnativo, frustrante, a tratti angosciante. Ma non diamo un calcio al secchio per tre zucchine o due etti di roastbeef. Altrimenti non ne usciamo più. E non tutti vivi.

