Bologna-Sampdoria 2-1: Gabbiadini risponde a Palacio, poi decide Bani

BOLOGNA – Meno applausi, più punti: dopo quaranta giorni e cinque gare a secco, il Bologna torna alla vittoria non con la prestazione più brillante dell’ultimo periodo ma capitalizzando al meglio i guai della Sampdoria. Che si fanno sempre più concreti, lasciando il Dall’Ara ancora da ultima in classifica in solitaria. Una prova sufficiente non basta a Ranieri per non continuare a scivolare sempre più in basso, il Bologna riparte anche in classifica, dopo aver seminato tanto e raccolto poco.

I rossoblù portano avanti molti uomini, ma con Palacio che svaria più in fascia che nella sua teorica posizione da centravanti, manca presenza in area di rigore e gli spunti, che pur arrivano con certa costanza, lasciano a lungo idea di pericolosità sol teorica. Solo al 42′ la prima occasione vera, con El Trenza murato sottoporta da Audero, prima che nella ripresa la partita si apra un po’ e si inizi a vedere qualche conclusione, per quanto frutto di spunti a fiammate di Sansone e Palacio, sempre ben sorretti dalla saggezza tattica di Soriano. Un attaccante vero, anche non dovesse essere proprio Ibra, servirebbe come il pane a Mihajlovic, che ne ha uno in infermeria (Destro) e uno che entra nel finale, Santander, ma son entrambi ancora senza gol e non han convinto a scalare gerarchie. Anche la prima maglia da titolare di Skov Olsen è sbiadita, pochi guizzi dal danesino prima di restituire i gradi ad Orsolini. Che entra vivace, ma regala a centrocampo la palla a Vieira da cui nasce il gran gol del pari di Gabbiadini, che chiede scusa e prende applausi dai suoi ex tifosi. Subito ripresi dopo il vantaggio faticosamente costruito, i rossoblù traballano, soffrono, ma continuano a cercare i tre punti e, stavolta, vengono premiati dall’inserimento di Bani che si fa perdonare la mancata chiusura sul mancino di Gabbiadini nell’1-1.

Uno striscioni per Mihajlovic da parte dei tifosi della Sampdoria

Ranieri imposta una Samp prudente ma non arroccata, con Leris in staffetta con Depaoli per dare copertura a Bereszynski, con licenza di alzarsi con continuità. Accorgimenti che, nonostante le difficoltà di Murillo, per un po’ danno il risultato cercato, mettere il Bologna di fronte ai propri limiti strutturali in fase di finalizzazione e concedergli di costruire meno rispetto al solito. La prima chance la ha anzi la Samp, al 24′ con la palla sporca deviata da Gabbiadini sul palo. In uno schieramento tanto quadrato, sorprende allora come sull’1-0 la retroguardia blucerchiata si faccia trovare scoperta su un pallone iniziato a giocare da Skorupski e poi alzato da Soriano a innescare il contropiede di Sansone finalizzato da Palacio. E anche il 2-1 è un’ingenuità, nato da un corner regalato da Bereszynski. Per il resto, solo una decina di minuti pimpanti dopo il pari sono poco per riuscire a riprendere due volte i rossoblù, soprattutto se Quagliarella resta lontano parente del bomber degli anni passati. E ora la classifica fa paura davvero.



Bologna-Sampdoria 2-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli (27’st Schouten), Dzemaili (22’st Santander); Skov Olsen (10’st Orsolini), Soriano, Sansone; Palacio. All: Mihajlovic

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Leris (1’st Depaoli), Vieira, Bertolacci (1’st Ekdal), Jankto (18’st Caprari); Quagliarella, Gabbiadini. All: Ranieri

Arbitro: Doveri di Roma

Reti: 3’st Palacio, 19’st Gabbiadini, 33’st Bani

Note: ammoniti Bereszynski, Murru, Schouten, Colley. Spettatori 24099.





Fonte