Dodici persone (11 residenti nel Bolognese, una in provincia di Ravenna) sono state denunciate dalla Guardai di Finanza per aver riscosso le pensioni di parenti già deceduti, la cui morte non era stata comunicata all’Inps: secondo gli uomini delle Fiamme gialle di Bologna sono stati ritirati così illecitamente 272mila euro.

La truffa ai danni dell’Inps è emersa dai controlli su 25mila posizioni di persone decedute nel trienno 2013/15: sono emersi quindi i 12 presunti truffatori che hanno usufruito illegalmente delle pensioni dei congiunti morti “favoriti anche dal fatto che la maggior parte di loro era delegata ad operare sui conti correnti bancari dei parenti estinti”. In un caso, riferisce la Finanza, è stato riscontrato che uno dei soggetti smascherati ha riscosso la pensione di un familiare “morto più di tre anni prima, intascando quasi 62.000 euro attraverso ripetuti prelievi bancomat”.

Tre persone, visti gli importi ridotti,m saranno perseguiti solo per via amministrativa, mentre nei confronti delle altre 9 il gip ha emesso un decreto di sequestro preventivo di 160mila euro pari alle somme che si ritengono indebitamente ritirate. Quanìto emerso è la seconda parte di un’indagine partita nel 2016, che inizialmente aveva riguardato solo il comune di Bologna, scovando 4 persone che avevano percepito le

pensioni di defunti per oltre 190 mila euro. In questa seconda fase, invece, gli accertamenti sono stati estesi all’intero ambito provinciale.

Le persone denunciate sono state segnalate anche all’Inps, in virtù dell’apposito protocollo d’intesa stipulato tra la Guardia di Finanza e l’ente previdenziale, che peraltro, nella quasi totalità dei casi aveva già avviato autonome procedure di recupero delle rate pensionistiche indebite.