Domenica sera a Bologna, in via del Lavoro, intorno alle 22, Mario Marino Ferrara di 51 anni, un fattorino che faceva le consegne a domicilio in scooter per una pizzeria, ha avuto un grave incidente ed è morto. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato investito da una volante della polizia. “E’ successo mentre consegnava l’ennesimo pasto che è costato una vita – commenta la pagina Facebook dei ‘Riders Union’ Bologna, un gruppo di riders che lavorano nel mondo del delivery food e di attivisti sociali che operano a Bologna -. Allo sgomento si aggiunge la rabbia per l’ennesima morte bianca in questo settore del mondo del lavoro brutalmente deregolamentato, dove i lavoratori sono costretti a sottostare a condizioni disumane che li relegano in una situazione di crescente insicurezza e mancanza di tutele sulla propria incolumità fisica”.

Fonte