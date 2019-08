Massacrato di botte senza un motivo. La vittima, un docente universitario di 69 anni, ieri pomeriggio stava camminando per i fatti suoi sotto i portici di via Santo Stefano. Il suo aggressore lo ha visto passare e, in base quanto ricostruito dai carabinieri, senza alcuna ragione lo ha colpito con due pugni in faccia facendogli perdere i sensi. Quando il professore è caduto a terra, ha continuato a pestarlo con violenza in testa e sui fianchi. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola e ricoverato per le gravi ferite al volto. I medici gli hanno dato 25 giorni di prognosi.

In manette per lesioni personali aggravate è finito un clochard olandese di 52 anni, arrestato ieri dai carabinieri intervenuti sul posto dopo aver ricevuto l’allarme. L’aggressore è finito in una camera di sicurezza dell’Arma su disposizione della procura, in attesa di comparire domattina in tribunale per la convalida dell’arresto.