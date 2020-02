Prima operazione chirurgica al mondo condotta in una sala operatoria reale, in cui il chirurgo durante un intervento maxillo-facciale vedeva di fronte a sé anche elementi virtuali, in grado di supportarlo e guidarlo. A portare a segno la procedura è stato il Policlinico Universitario S. Orsola di Bologna. “Questo è stato possibile grazie a un visore di realtà aumentata all’avanguardia (Vostars) che il chirurgo ha indossato durante l’intervento”, sottolinea il Policlinico. L’operazione portata a termine con la nuova tecnologia consisteva resecare e riposizionare mascella e mandibola di un paziente per ripristinare le funzionalità del morso.

