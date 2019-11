Il senatore leghista Simone Pillon professore per un giorno, per aggiornare gli avvocati sul tema della riforma dell’affido condiviso. L’attuale ministra della famiglia, Elena Bonetti, ha assicurato nel momento del suo insediamento che il disegno di legge del leghista, fortemente osteggiato dalle associazioni femministe, “resterà in un cassetto”. Ma questo non ha impedito alla Camera civile di Parma di organizzare una tavola rotonda dal titolo “Affido condiviso: riforma necessaria?”

L’evento, che è “in corso di accreditamento da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Parma”, come si legge nel volantino dell’iniziativa, cioè garantirà anche l’ottenimento di un certo numero di crediti formativi ai professionisti che parteciperanno, è in programma per venerdì 15 novembre, alle 15, presso la biblioteca monumentale del monastero di San Giovanni Evangelista nella città ducale. E la rete delle donne di Parma sta organizzando un presidio di protesta proprio davanti alla sala del convegno.

Insieme a Pillon, un panel di relatori di alto livello, come Anna Cattaneo, presidente della sezione famiglia del Tribunale di Milano e Giovanni Basini, ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l’università degli studi di Parma, oltre all’avvocata Luciana Guareschi, del direttivo della Camera Civile di Parma. Quello che però non è proprio andato giù alle professioniste e alle femminste è l’invito rivolte a Pillon, che è tra gli organizzatori del Family Day e autore di un disegno di legge che avrebbe introdotto grosse modifiche al diritto di famiglia, intervenendo sulla separazione e l’affido condiviso, fortemente criticato al punto da mobilitare manifestazioni di piazza. “Apprendiamo con forte preoccupazione – scrive l’Udi di Bologna – che la proposta del Ddl Pillon sta entrando, come se nulla fosse accaduto, nella formazione giuridica con un seminario in programma a Parma. Ci saremmo aspettate momenti di riflessione sulla situazione sempre più difficile delle donne che quotidianamente vengono picchiate. Le donne dell’Udi e le avvocate dell’Udi chiedono al presidente della Camera Civile di Parma di sospendere tale formazione su una proposta di legge che offende le donne, le baminie, i bambini, in contrasto con la convenzione di Istanbul”.

“Mi lascia molto perplessa questa scelta formativa, proprio alla vigilia della giornata contro la violenza alle donne del 25 novembre – dice Marta Tricarico, avvocata che siede anche nel Comitato pari opportunità dell’ordine degli avvocati di Bologna – che coinvolge l’estensore di un disegno di legge che è contro i diritti delle donne. Mi sarei aspettata un focus sul percorso delle donne che denunciano violenza, troppo spesso lasciate sole”.