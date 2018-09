bloccati a bordo della Nave Diciotti, per il quale è indagato il ministro Matteo Salvini. La società italiana di Filosofia del diritto contesta, con un appello inviato al premier Conte e al presidente della repubblica Mattarella, le violazioni del diritto esprimendo “

.

Riuniti a congresso a Bergamo hanno deciso di reagire sul caso dei migrantisconcerto e preoccupazione nei confronti della gestione da parte del governo dei migranti e richiedenti asilo giunti con la nave militare Diciotti a Catania e fatti sbarcare soltanto dopo nove giorni”

Il testo, sottoscritto da centinaia di giuristi, è durissimo e rappresenta la prima presa di posizione sul caso da parte del mondo accademico. “Le numerose e gravi violazioni del diritto internazionale, delle garanzie del diritto penale italiano, della Costituzione e del diritto umanitario, giustificate con il supposto volere della maggioranza degli italiani, mettono in crisi lo stato di diritto e si pongono in contrasto con la fondamentale massima kantiana secondo cui si deve agire in modo da trattare gli esseri umani sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo”, si legge. “Come filosofi e sociologi del diritto non possiamo che concordare con il presidente della Repubblica: tutti i cittadini e tutti i pubblici poteri sono sottoposti alla legge”. Mattarella era intervenuto sulle polemiche innescate da Salvini contro i magistrati ribadendo: “Nessuno è al di sopra della legge”.

“Abbiamo deciso di intervenire per esprimere la nostra indignazione tenendo distinta la questione politica con quella scentifica: qui prendiamo posizione sul piano del diritto, ne va della difesa della democrazia nel nostro Paese”, spiega Carla Faralli, docente dell’università di Bologna e presidente della Società italiana di filosofia del diritto che conta 350 iscritti. Il testo è stato approvato a larga maggioranza. “Salvini ha detto su questo caso di aver interpretato il parere di tutti gli italiani. Forse di molti, ma certamente non quello dei filosofi del diritto”, conclude la docente.