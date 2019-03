BOLOGNA – La bidella Maria le ha portate ieri in classe, poco dopo l’appello della prima ora. Tre buste in seconda, quarta e quinta Gl del liceo economico sociale Mattei di San Lazzaro, un istituto alle porte di Bologna. “Sono lettere della vostra professoressa di italiano e storia, leggetele”. Dentro c’è un foglio con l’ultima parte di un tema che Angela Verzelli bambina ha scritto nel 1971 a dieci anni. Ritrovato nella soffitta di casa, ora che è prof, da più di 30 anni in cattedra, lo regala ai suoi studenti per l’8 marzo con un piccolo espediente: il recapito in classe.

Cosa c’è scritto? È una riflessione che la maestra aveva chiesto ai suoi alunni negli anni della contestazione giovanile e dell’affermarsi del femminismo. Titolo: scrivi cosa ti piace della vita dei grandi. E Angela scrive: “Mi piacerebbe poter fare la vita degli uomini adulti perché essi — e c’è la graffa con l’aggiunta: “per ora” — comandano un po’ più delle donne e a me non va tanto di essere sottomessa”. Quasi cinquant’anni dopo, chiede ora Angela-insegnante ai suoi alunni, cosa è cambiato? “Mi potete dire come è andata a finire, come è andato avanti il mondo?”.

La discussione è oggi in classe. Una piccola provocazione per sollecitare gli adolescenti di oggi al tema della discriminazione di genere. “Gli uomini grandi — continua l’alunna che guarda il mondo nel 1971 — vanno quasi tutti a lavorare e perciò se c’è il bambino che sta poco bene, che fa le bizze per non andare a scuola o che non ha fatto i compiti chi rimane lì a subire tutto è la donna. Poi le conclusioni: la voglia di crescere in fretta, ma anche la speranza che «a me, che sono una femmina, non capiti mai di dover subire tutte le cose che ho elencato”.

Chissà cosa diranno le studentesse, se se la sentiranno di togliere quel “per ora” dal tema sugli uomini che comandano più delle donne. Nei giorni in cui le donne scelgono di fare sciopero, nei tempi in cui infuria la polemica sul volantino sessista dei giovani leghisti di Crotone e in cui ancora circolano manuali alla scuola primaria dove la “mamma stira e cucina e il papà legge e lavora”, la docente ha pensato di sollevare una discussione.

“Il tema che scrissi allora è un pretesto per far riflettere i miei studenti, un’occasione tra le tante: tutti i miei colleghi sono impegnati, ciascuno con la propria sensibilità, nell’affrontare questo argomento nel giorno della festa della donna — spiega Angela Verzelli — allora coglievo i fermenti dell’emancipazione femminile, ma ero solo una bambina. E se oggi qualcosa si è inceppato in quel percorso credo che sia doveroso parlarne, capire che forse non bastava aprire una strada e supporre che tutti poi l’avrebbero percorsa. Non è andata così, qualcosa non ha funzionato: veniamo continuamente bersagliate da insulti, manifesti e battute sessisti. Non si può rimanere indifferenti, non come docenti. L’interrogativo posto ingenuamente nel mio tema di allora vale anche per noi, generazioni di donne e uomini adulti”.