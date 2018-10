Moni Ovadia non ci gira troppo intorno, prende il microfono e attacca: “E’ arrivato il momento di alzare le chiappe. E’ ora di mobilitarsi, al di là di tanti discorsi e retoriche, perché non solo ci hanno portati al fondo, stiamo già scavando. Quindi non possiamo più stare fermi. Io sono miltante e attivista dall’età di 15 anni, ho imparato che pensare è necessario, ribellarsi è giusto”. Applausi, poi la musica del gruppo “Rom&Gagé” con l’artista che canta, perché anche con le note ieri sera l’università degli studenti e dei professori si è ribellata alla politica dell’odio, ai razzismi e alle discriminazioni (vedi la volontà del ministro Salvini di schedare i rom), all’atttacco ai diritti civili.

E’ partita ieri sera la due giorni “Saperi pubblici” che oggi (dalle 17 alle 23) continua con Cacciari, Bergonzoni e tanti altri attori, artisti, docenti e intellettuali. Nonostante la pioggia caduta sino a pochi minuti prima, piazza Verdi si è riempita. Una ribellione in stile riflessione, con interventi dal palco e una platea composta, più che una manifestazione di piazza. Una presa di parola e di posizione per affermare che il pensiero critico conta, in una società della semplificazione dove si fa politica a colpi di post (e insulti): questo voleva essere l’evento partito dalle lettere di due studentesse, Margherita Ciancio e Fabiana Maraffa, agli intellettuali e ai docenti. E sarà così anche oggi.

Lo ha ribadito il compositore Ezio Bosso, insistendo sull’importanza della parola e della memoria: “La conoscenza porta la società ad essere migliore”. E lo ha sottolineato l’ex rettore e latinista Ivano Dionigi invitando gli studenti a “impegnarsi in politica”. Il collettivo Hobo lo contesta, lancia sul palco i programmi arrotolati, urla. Una contestazione partita da subito, con lo striscione (“Pd, Unibo e “potenti” intellettuali: Salvini è opera vostra”) portato sul palco pochi minuti prima dell’inizio.

Dionigi chiude tra gli applausi, si scusa “con questi che non sono studenti”, si scusa con gli studenti che ha di fronte “perché non vi abbiamo lasciato un mondo migliore”, ricorda il “dovere dei professori: hanno il compito di professare il vero delle proprie discipline, vale a dire la complessità delle cose del mondo” con l’obiettivo di rendere questo mondo un po’ meno infernale. L’etnomusicologo Nico Staiti, promotore della petizione contro la schedatura dei Rom, contesta la lettura del collettivo (“noi ci siamo sempre opposti, non sono responsabile dell’ascesa di Salvini”), racconta il popolo Rom, ricorda le persecuzioni naziste, smonta pregiudizi.

La prorettrice Alessandra Scagliarini porta i saluti ufficiali dell’ateneo, “questa è l’università che, fedele alla sua storia, prende parola nel discorso pubblico”, in video Toni Servillo legge Calamandrei. Quello che è successo nel Mediterraneo lo spiega il docente di filosofia della politica Sandro Mezzadra: “Si deve reagire alla criminalizzazione dell’intervento umanitario. Tanto più oggi c’è bisogno di azioni non governative”. In chiusura il regista Pietro Florida, con “Cantieri Meticci” dà la parola “ai dannati”: i versi di poeti africani e caraibici che raccontano la connessione tra colonialismo e fenomeno migratorio.