BOLOGNA – “Come facciamo a cacciare Salvini?”: è la domanda che compare su un foglio di quaderno scritto da una alunna della scuola media di Castel del Rio che fa parte dell’istituto comprensivo di Borgo Tossignano, nel Bolognese. Un compito a casa assegnato dalla docente di italiano, denuncia la Lega che ha ricevuto la segnalazione di un genitore: “Si tratta di un fatto, qualora confermato, gravissimo- scrive in una nota il commissario provinciale del Carroccio Daniele Marchetti, consigliere regionale dell’Emilia-Romagna- se è vero che stiamo indagando sulla veridicità della segnalazione che ci è arrivata, è anche vero che sin da ora è possibile trarre alcune conclusioni incontrovertibili: come si fa a porre una domanda simile a dei ragazzini di 11-14 anni?”.

L’interrogativo compare in un breve elenco dove si domanda anche come risolvere la desertificazione e guarire le malattie, come “smettere la guerra” e come “avere macchine con energia che non inquina”. Compito dato dalla insegnante o domande scritte dall’alunna? La Lega incalza, reclamando un intervento del Provveditorato: a quell’età i “ragazzi vanno educati, devono imparare la lingua italiana, la matematica, le scienze, la geografia, le lingue straniere. Vanno a scuola per imparare e farsi una cultura senza condizionamenti esterni, tanto più se questi sono di matrice politica. L’ideologia e la propaganda devono stare fuori dalle aule, soprattutto quando in queste siedono dei ragazzini”.