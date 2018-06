– Filippo Inzaghi torna in Serie A: il nuovo tecnico del Bologna si presenta dopo l’addio al Venezia. “Ho una sola promessa da fare: voglio rendere orgogliosa la gente di noi, della squadra, dei giocatori. Bologna è tutto ciò che potevo desiderare”. Nel corso della conferenza di presentazione, Inzaghi apre una parentesi sul suo passato da giocatore: “L’avevo sfiorata da giocatore, nell’anno in cui andai all’Atalanta e mi laureai capocannoniere. Da avversario sono stato scomodo”.

Il nuovo allenatore ha messo in chiaro come intende gestire lo spogliatoio: “Da allenatore – ha spiegato – sarò duro solo con coloro che non si renderanno conto della fortuna che hanno a essere qui: chi non pedala starà a guardare. Io darò l’esempio lavorando 12 ore al giorno. Ringrazio la società che mi ha scelto e aspettato”. Nel futuro il Bologna di Inzaghi punta all’Europa: “Ho detto a Saputo che dobbiamo puntare all’Europa da qui a qualche anno. La squadra sarà rinforzata, serve solo un pò di pazienza. Sono convinto che possiamo fare molto bene: è per questo che ho scelto Bologna per tornare in serie A, perché so di giocarmi molto e di non poter sbagliare

SuperPippo ha anche un modello a cui ispirarsi, “El Cholo” Diego Simeone, oggi all’Atletico Madrid: “Il mio Bologna dovrà ispirarsi all’Atletico Madrid di Diego Simeone. L’Atletico non sarà sempre bello, ma tutti lottano e combattono: anche questo può esaltare il pubblico. Oltre ad avere un grande spirito di gruppo, Simeone ottiene risultati importanti perché sa sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori in rosa e questo è un aspetto che mi piace molto”. Inevitabile un passaggio sul fratello Simone, allenatore della Lazio: “Mi piacerebbe incontrarlo alla prima di campionato”.