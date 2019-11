Fondamentale vittoria in rimonta per l’Inter che batte 2-1 il Bologna al Dall’Ara. I rossoblù erano andati in vantaggio con Soriano al 59′ ma la doppietta di Lukaku, al 75′ e su calcio di rigore al 92′, hanno ribaltato il risultato. Tanto ritmo ma poche vere occasioni da gol nel primo tempo. L’Inter va più vicina al vantaggio, il Bologna è organizzato. Il risultato però resta inchiodato sullo 0-0 a dimostrazione dell’equilibrio in campo. Aggressiva la partenza dell’ottima squadra rossoblù, che al 3′ va al tiro con Sansone, respinto in corner da Handanovic. Interessante anche la conclusione di Svanberg da fuori area alla mezzora. La squadra di Conte costruisce svariate palle-gol, Skorupski risponde con due parate di livello: al 9′ sulla girata di Lautaro (su palla di Lazaro) e al 30′ sul tiro di Lukaku da posizione defilata. Il Bologna regge l’onda d’urto, al 17′ è Bani invece a salvare sull’azione di Martinez-Lukaku, chiusa con un’altra chance per la punta belga. I nerazzurri si illudono del vantaggio per ben due volte, in entrambi i casi le reti non vengono convalidate dall’arbitro La Penna.

Al 33′ va a segno Martinez ma la revisione del Var certifica il fuorigioco, al 38′ Lukaku si avventa sulla ribattuta al tiro di Barella, ma il pallone era andato oltre la linea di fondo sul cross di Lazaro. Ottima partita per l’esterno, lanciato per la prima volta titolare in nerazzurro al posto di Candreva. Conte ha ribadito la necessità di ruotare gli uomini, anche in vista del match di Champions con il Borussia Dortmund di martedì, così da preferire pure Biraghi ad Asamoah. Anche nella ripresa, il Bologna fatica a innescare Palacio e a trovare il tiro in porta. L’inerzia della gara cambia, con un pò di fortuna per i padroni di casa, al 59′ quando Soriano scarica la conclusione che, complice la deviazione di De Vrij, finisce in rete per l’1-0. Un minuto dopo Lukaku si divora l’occasione del pareggio, non spingendo in porta la palla di Lazaro. Ci riuscirà poco dopo quando al 75′ si avventa sulla ribattuta, dopo un altro miracolo di Skorupski su Skriniar, segnando l’1-1. L’Inter vuole vincere e centra l’obiettivo all’ultimo istante. Nel finale il fallo di Orsolini su Martinez è da calcio di rigore. Sul dischetto va Lukaku che al 91′ non fallisce la doppietta personale e il gol del definitivo 1-2.