Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alle 19.30 sulla A13 fra Altedo e Bologna interporto in carreggiata sud, nel territorio di Bentivoglio, tratto che è stato chiuso per effettuare i soccorsi, e già riaperto. L’incidente ha visto coinvolte due auto: una si è ribaltata ed è finita fuori strada.

Sanitari del 118 e vigili del fuoco hanno estratto i feriti dai due mezzi; le operazioni di soccorso si sono protratte per più di un’ora. Sul posto operativi il 118 con l’elisoccorso e 4 ambulanze e l’automedica. Presenti, inoltre, la Polstrada e il personale tecnico di Aspi. Al momento (alle 21.20) si viaggia su una sola corsia e si contano circa 2 km di coda.