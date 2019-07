Dopo la sconfitta con il Colonia, il Bologna si ‘vendica’ contro un’altra tedesca, superando 3-2 lo Schalke 04. I rossoblù si schierano con Skorupski in porta, Tomiyasu, Danilo, Denswil e Krejci in difesa; Poli, Kingsley e Soriano a centrocampo con davanti Orsolini, Palacio e Sansone. Sono i tedeschi a passare al primo affondo in contropiede, all’8′ con Reese. Alla mezz’ora destro di Rodrigo Palacio che si stampa sul palo. Al 37′, però, arriva il pareggio del Bologna. Il tiro di Poli è deviato con la punta del piede da Stambouli, che spiazza Nubel. Allo scadere del primo tempo, tiro imparabile di Sansone che dalla sinistra manda la palla ad infilarsi sul palo più lontano, con Nubel battuto. Al rientro in campo Skov Olsen prende il posto di Orsolini. Al 14′ della ripresa conclusione vincente da due passi di Palacio per il 3-1. Cambio in porta per i felsinei con Da Costa che subentra a Skorupski.

Due minuti più tardi girandola di sostituzioni con Calabresi per Tomiyasu, Bani per Danilo, Paz per Denswil, Mbaye per Krejci, Corbo per Poli, Nagy per Kingsley, Falletti per Soriano, Destro per Palacio e Falcinelli per Sansone. Al 24′ c’è spazio anche per il giovane 17enne gambiano Juwara, che sostituisce Skov Olsen. L’ex del Chievo si mette in mostra per una entrata in ritardo su Carls, costretto a lasciare il campo, punita solamente con il giallo dall’arbitro. A due minuti dal termine Da Costa è un pò indeciso e Boujellab ne approfitta per portare a due le reti dello Schalke.

Pari per il Verona, che chiude sull’1-1 il test amichevole contro il Trabzonspor. Gli scaligeri si portano in vantaggio al 27′ con Veloso; ma nella ripresa subiscono il pari dei turchi che vanno in gol al 36′ con Baykur.