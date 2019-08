di Paola Benedetta Manca“

Avevo 13 anni e dovevo partire per una bella vacanza con la mia nonna paterna, dovevamo andare nelle Marche, vicino a Senigallia. Mia nonna era di quella zona e andavamo a trovare dei parenti. I miei genitori ci hanno portato alla stazione. Mio padre è rimasto fuori, in auto, ad aspettare mia madre che ci ha accompagnato dentro per fare i biglietti. Siamo andati lungo il primo binario per prendere il treno. Poi, all’improvviso, il buio. Non ricordo l’esplosione, mi sono risvegliato direttamente intrappolato sotto le macerie della pensilina del binario, riuscivo a muovere solo le mani, sulla mia faccia, e in bocca, polvere e sangue. Urlavo ma nessuno mi sentiva. Mi hanno estratto dalle macerie dopo due ore. Mia nonna e mia mamma, invece, sono morte subito”. E’ la drammatica testimonianza, affidata all’AdnKronos, di Paolo Sacrati, sopravvissuto il 2 agosto del 1980 all’attentato alla stazione di Bologna . L’esplosione ha spazzato via, invece, la mamma, Loredana Molina, di 43 anni e la nonna, Angelica Tarsi, di 72 anni.

Fonte