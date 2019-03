di Davide Fabbri, avvenuto il primo aprile 2017

al bar alla Riccardina di Budrio

, e della guardia volontaria Valerio Verri, ucciso l’8 aprile dello stesso anno. “Lui ha ucciso nostro padre. Speriamo che le colpe non siano imputate solo a lui come persona fisica, ma a una sicurezza che non c’è stata. Quello di nostro padre era un omicidio che si poteva evitare, il killer non doveva uscire dall’Italia”, avevano detto i figli di Verri, Francesca ed Emanuele, dopo aver assistito in videoconferenza all’udienza preliminare ad ottobre scorso.

BOLOGNA – All’udienza di questa mattina a Bologna del processo in abbreviato il pm Marco Forte ha chiesto l’ergastolo per Igor Norbert Feher, il killer di Budrio. La massima pena è stata chiesta per gli omicidi