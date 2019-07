Bologna, emendamento shock di FdI alla legge contro l'omofobia: accosta i gay ai pedofili

“Sono comunque incompatibili con la presente legge orientamenti sessuali quali: la pedofilia, la necrofilia, la zoofilia”. E’ l’emendamento shock proposto da Michele Facci, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, dove si sta discutendo della legge contro l’omofobia. Immediata la denuncia del Dem Sergio Lo Giudice: “Mi vergogno di questa gente che scrive cialtronerie gravemente offensive”.

In questo modo, continua l’ex senatore Pd, si insinua il presupposto che gli omossessuali siano a rischio rispetto allo squallido elenco proposto da Facci “e questo è inaccettabile”. “C’è la volontà di denigrare in modo violento una parte della popolazione. Il paragone con la pedofilia è infamante. Fratelli d’Italia mostra poi una sciatteria e ignoranza rispetto all’orientamento sessuale. La pedofilia non è un orientamento sessuale”.

La legge regionale osteggiata dalla destra e dai movimenti Pro Vita e che mesi fa mandò in tilt il Pd, con un’opposizione della parte cattolica sul punto della maternità surrogata, andrà in aula il 24 luglio dopo un nuovo rinvio in commissione. L’emendamento più critico e che aveva spaccato la maggioranza sulla maternità surrogata è stato sostituito: il compromesso è stato approvato ieri.





