De Leo e Tanjga: “Vinciamo in casa per i tifosi e per Sinisa”

– Niente Brescia per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico rossoblù, colpito da leucemia a luglio e sottoposto a trapianto di midollo osseo il 29 ottobre scorso, è stato ricoverato all’Istituto di Ematologia ‘Seràgnoli’ di Bologna a inizio settimana per una cura antivirale e domani sarà costretto a osservare la partita casalinga del suo Bologna dalla tv.

“Chiaramente l’obiettivo è quello di dare continuità al risultato di Ferrara. Vogliamo tornare alla vittoria in casa, i tifosi lo meritano”. Parla così, in conferenza stampa, Emilio De Leo, collaboratore tattico di Mihajlovic. “Dobbiamo ancora migliorare tanti aspetti, in compenso stiamo riuscendo a far girare anche i giocatori più giovani e di questo siamo molto contenti”, ha aggiunto De Leo. “Sappiamo che il Brescia ha ottenuto ottimi risultati in trasferta ma noi siamo pronti – ha detto poi l’altro collaboratore di Mihajlovic, Miroslav Tanjga – Vincere domani potrebbe rappresentare un salto di qualità e inoltre sarebbe una grande gioia per il mister. Dobbiamo mantenere i nostri principi di gioco indipendentemente da chi affrontiamo. Rispetto all’anno scorso il nostro atteggiamento è più slegato dalle dinamiche della classifica”. Oggi il Bologna ha definito la cessione di Blerim Dzemaili allo Shenzen, club che milita nella serie B cinese allenato da Roberto Donadoni.

Corini: “Amarezza andata punto da cui ricominciare”

Non è stata una settimana facile quella che ha portato il Brescia alla vigilia della sfida al Bologna. Da una parte c’è stata da smaltire la delusione per l’immeritato ko col Milan, dall’altra la gestione del mercato con tanti giocatori come Matri, Magnani e Tremolada con la valigia in mano e Donnarumma in bilico. Eugenio Corini tenta di dissimulare: “L’ultima settimana di mercato è sempre particolare, ma devo dire che ho riscontrato molta applicazione anche da parte di chi doveva essere ceduto. Ci siamo preparati con intensità, ritmo e voglia”. Avversaria il Bologna che all’andata ribaltando il 3-1, s’impose 4-3 innescando la prima crisi della squadra di Corini ora ultima: “C’è ancora rammarico ripensando a quella gara e l’amarezza di quel giorno deve essere il punto da cui ricominciare. Affrontiamo una squadra di qualità, che tira tanto in porta: servirà il contributo anche dei subentranti”.

Il tecnico del Brescia è convinto che in questo momento “non si debba perdere la lucidità, occorre rimanere focalizzati sule cose buone fatte durante le prestazioni e mantenere la speranza che nessuno ti può rubare: lotteremo fino alla fine. E anche dalla frustrazione derivata dalla partita col Milan dobbiamo trarre forza. E io i miei ragazzi li vedo coesi”.