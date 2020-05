Quarantena a Roma

– Anche Sinisa Mihajlovic cerca di ritornare alla normalità. Il tecnico del Bologna, in un momento così delicato, decide di tornare in campo e allenarsi da solo, anche per mandare un gesto a tutte le persone che attendono con ansia di ripartire.

L’allenatore serbo, colpito in estate dalla leucemia, si è presentato ai cancelli di Casteldebole in mattinata, entrando nel centro sportivo per allenarsi, ovviamente in solitudine, e respirare nuovamente il profumo del campo dopo i due mesi di quarantena passati insieme alla famiglia in quel di Roma.

Visualizza questo post su Instagram Quando @gabrieleparpiglia e @sperlingkupfer mi hanno proposto questo progetto, avevo paura, tanta… poi ho pensato che questo sarebbe stato un regalo stupendo per la mia famiglia, per me, Per raccontare al mondo il grande cuore di papa?, perche? per capire il suo sguardo, bisogna conoscere la sua storia, bisogna “leggere” il suo cuore, il NOSTRO cuore. In bocca al lupo a noi. ?? In libreria a partire dal 19 maggio. Da oggi preordinabile su tutti gli store online- link Amazon nelle stories. Thanks @stefanopeccatori editor Un post condiviso da Viktorija Mihajlovi? ?? (@vickymiha) in data: 6 Mag 2020 alle ore 1:12 PDT

Rientro dal significato doppio

Per Mihajlovic, tornato a Bologna nella giornata di martedì, un rientro dal doppio significato: può anche essere più vicino ai suoi giocatori, che hanno già ripreso gli allenamenti individuali in attesa del via libera al lavoro di gruppo. Ad accoglierlo sul campo, mantenendo la distanza di sicurezza, era presente Riccardo Bigon, direttore sportivo della società felsinea.

La figlia scrive un libro