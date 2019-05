Il Bologna vince 4-1 il derby emiliano contro il Parma e avvicina, in maniera probabilmente decisiva, la salvezza. Al Dall’Ara, nel posticipo della 36esima e terz’ultima giornata di Serie A, i rossoblù dominano la sfida con i ducali e si impongono grazie al gol di Orsolini al 52′, all’autorete di Sepe al 60′, a Lyanco a segno al 72′ e all’autogol di Sierralta all’84’; di Inglese all’81’ l’inutile gol crociato. In classifica i felsinei salgono a quota 40 agganciando al 12° posto Cagliari e Fiorentina, mentre si complica un po’ la situazione dei ducali 15esimi con 38 punti, 3 in più dell’Empoli terz’ultimo.

