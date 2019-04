Misteriosi puntini rossi che compaiono al mattino sulla pelle del bimbo, ma anche tumefazioni estese, dure e dolenti. Con l’arrivo del caldo e della bella stagione la pelle dei piccoli è presa d’assalto da una serie di insidie, che rischiano di lasciare le mamme nel dubbio tra rimedi della nonna e strategie più moderne, magari però lette su Internet. “La pelle del bambino ha caratteristiche particolari, ecco perché la prima regola è quella di utilizzare prodotti specifici, anche per proteggerla dal sole”. Parola di Andrea Diociaiuti, responsabile Uos Dermatosi complesse e genodermatosi dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che analizza per l’AdnKronos Salute i problemi più diffusi legati a caldo e sole, suggerendo soluzioni salva-pelle su misura per i piccoli.

