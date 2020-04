Roberto Bolle ritorna in tv, il 18 aprile, su Rai1 in prima serata con ‘Bolle show. Il meglio di Danza con Me’, una selezione dei momenti più amati delle tre edizioni del programma campione di ascolti. “Una scelta abbastanza difficile – ha raccontato all’Adnkronos la grande etoile- Sono stati tre anni di grande danza, di grande intrattenimento. Non è stata facile la selezione. Sono convinto, comunque, che il risultato sarà bellissimo con tanti ospiti di alto livello accanto alle partner che mi hanno accompagnato, da Alessandra Ferri a Svetlana Zakharova. Il ‘meglio’ significa veramente avere tante eccellenze e momenti di straordinaria danza – ha proseguito- Un programma che si annuncia molto, molto lungo. Più di tre ore. Insomma una bella maratona”.

