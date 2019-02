Oscar 2019, i vincitori in musica: Bohemian Rhapsody trionfa con 4 premi; Lady Gaga vince per la Miglior canzone originale.

Nell’edizione dei Premi Oscar più musicale di sempre, a trionfare è stata la musica dei Queen, ben rappresentata dalla pellicola Bohemian Rhapsody. Sono state ben quattro le statuette vinte dal biopic dedicato alla band inglese, in lizza in cinque categorie.

Meno bene Lady Gaga e il remake di A Star is Born di Bradley Cooper. Su otto nomination, la pellicola è riuscita a conquistare un solo premio, il più scontato: quello per la Miglior canzone originale.

Oscar 2019, i vincitori in musica: trionfa Bohemian Rhapsody

Il film che ha sbancato agli Oscar è stato dunque proprio Bohemian Rhapsody. La pellicla di Bryan Singer ha conquistato tre statutette ‘tecniche’, quella per il Miglior montaggio, per il Miglior sonoro e per il Miglior montaggio sonoro, e ha trionfato con il suo protagonista, Rami Malek, in una delle categorie più ambite, quella per il Miglior attore.

Male invece Lady Gaga. L’unica statuetta portata a casa dal suo A Star is Born è stata quella per la Miglior canzone originale, ovviamente grazie al duetto con Bradley Cooper in Shallow. Contando che era in lizza anche come Miglior attrice, stavolta per la Germanotta si tratta di una sorta di contentino.

Sia Bohemian Rhapsody che A Star is Born si sono visti comunque sfilare l’occasione di vincere il premio più ambito, quello per il Miglior film. A conquistarlo è stata un’altra pellicola che ha a che fare con la musica, Green Book, storia del pianista Don Shirley e della sua amicizia con l’italoamericano Tony Lip.

Per quanto riguarda la Miglior colonna sonora, a vincere è stata quella di Black Panther, curata da Kendrick Lamar, ieri assente alla premiazione.

Lady Gaga a Venezia 75

Oscar 2019: Queen e Lady Gaga sul palco

Ma la cerimonia degli Oscar quest’anno è stata animata anche dalle esibizioni dal vivo dei Queen con Adam Lambert, in apertura, e di Lady Gaga con Bradley Cooper.

La band di Brian May ha eseguito un medley di We Will Rock You e We Are the Champions:

Lady Gaga e Bradley Cooper hanno invece emozionato la platea con una versione da brividi della loro Shallow, prima della conquista della stautetta per la Miglior canzone originale.