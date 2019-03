Bohemian Rhapsody continua a collezionare successi e primati nel mercato italiano. Dall’inizio della programmazione in sala e quindi a quasi quattro mesi dall’uscita, il titolo entra nella top ten dei film più visti nella storia del cinema in Italia. Con un box-office di 28.800.926 euro (fonte Cinetel), il biopic musicale sulla vita di Freddie Mercury e dell’iconica rock band Queen svetta ora al decimo posto tra i titoli dal botteghino da capogiro, permettendo a 20th Century Fox Italia di consolidare il suo primo posto – tra le sorelle d’oltreoceano – per numero di titoli di maggior successo nel mercato italiano, che comprendono ‘Avatar’ con 65.679.527 euro, ‘Titanic’ con 50.217.865 euro (compresa l’incasso della riedizione 3D) e ‘L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri’ con 29.705.584 euro.

