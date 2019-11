“I manager sono molto importanti nel creare un futuro industriale del paese e nel rilanciarne l’economia, per questo vanno scelti con cura. In Italia, purtroppo, abbiamo ancora una forte componente del management selezionato su criteri famigliari, mentre il management più internazionalizzato, più aperto in cui si seguono sia selezioni sia poi remunerazioni legate al merito è ancora spesso minoritario”. Così Tito Boeri, economista, docente universitario ed ex presidente Inps, è intervenuto al congresso di Manageritalia, in corso a Milano, durante il quale si è svolta una tavola rotonda sull’importanza delle politiche del welfare e del ruolo dei manager nel sistema economico italiano.

Fonte