Sta dividendo Twitter il botta e risposta tra Lilli Gruber e Matteo Salvini sul costume e la battuta sulla pancia. Tra gli utenti c’è chi attacca la giornalista, chi la difende e chi arriva ad accusarla di #bodyshaming. Ma cosa vuol dire? Espressione inglese composta dal sostantivo body (‘corpo’) e dal verbo sostantivato shaming (‘il far vergognare qualcuno), consiste nel “deridere qualcuno per il suo aspetto fisico” si legge sulla Treccani.

Il body shaming consiste in comportamenti che si concretizzano in offese, mediante commenti sui social network, del corpo femminile che non corrisponde all’ideale di bellezza si legge su ‘La legge per tutti’ che sottolinea come “in sostanza, si parla di body shaming ogni qualvolta una ragazza o una donna vengono prese in giro e mortificate, con commenti online, perché hanno qualche kg in più o perché hanno dei difetti fisici”. Di body shaming si è parlato anche in occasione degli attacchi nei confronti della ministra Bellanova e dell’abito scelto per il giuramento da ministra.

