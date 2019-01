‘Body cam’ per i carabinieri in servizio. E’ stato il comandante generale dell’Arma Giovanni Nistri, intervenuto oggi alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2018-2019 della Scuola Ufficiali, a lasciare intendere che le microtelecamere da indossare sulla divisa potrebbero essere presto adottate dai militari dell’Arma. “Nelle attività di pubblica sicurezza stiamo approfondendo le soluzioni tecniche per l’impiego di body cam, al fine di documentare ogni fase degli interventi, consentendone l’oggettiva ricostruzione, a beneficio dell’autorità giudiziaria, dei nostri militari e, non ultimo, dell’opinione pubblica, talvolta disorientata dalla diffusione di filmati tanto suggestivi quanto parziali ed estemporanei”, ha osservato Nistri.

