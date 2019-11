Ennesimo riconoscimento internazionale per Andrea Bocelli e il suo album dei record ‘Sì’ (Sugar) che conquista anche la nomination ai Grammy Awards, dopo aver centrato contemporaneamente le vette delle classifica Usa e Uk, segnando così un traguardo mai raggiunto prima da un artista italiano. Bocelli è anche l’unico italiano presente nella lista delle nomination 2020. Una candidatura importante (la sesta nella sua carriera) che vede nella cinquina il tenore accanto a nomi internazionali eccellenti come Barbra Streisand, Michael Bublé, Elvis Costello & The Imposters e John Legend, e che conferma Bocelli un vero portabandiera dell’Italia nel mondo.

