Preoccupato dai furti di dati tramite RFID?

Gli attacchi tramite segnale sono molto più che una leggenda, sfortunatamente.

Con tutte le preoccupazioni sui furti di identità al giorno d’oggi e le transazioni con carte di credito, debito e passaporti con chip RFID integrato, ci sono stati numerosi casi in cui i dati sensibili sono stati rubati direttamente dal portafogli del proprietario, utilizzando metodi di scansione innovativi.

-Ci sono stati casi di clonazione, rimpiazzando un chip con uno differente

-Tracciamento, quando i movimenti del possessore del passaporto vengono tracciati

-Furto di dati, quando questi vengono rubati via wireless direttamente dal chip

Intercettazione, quando le informazioni vengono intercettate mentre il tuo chip viene scansionato

BOCA è all’avanguardia nella produzione di borse e custodie innovative e pratiche, e oggi vuole presentarti questo fantastico prodotto per assicurare la tua tranquillità e sicurezza, unendolo ad un aspetto classico e offrendolo a prezzi altamente competitivi:

BOCA Portafogli Tascabile da Uomo con Blocco RFID, Custodia Carte di Credito Sottile e Minimalista, Porta Carte in Vera Pelle

Siamo orgogliosi di presentarti la nostra linea top di portafogli studiati per garantire il massimo della protezione contro simili attacchi, uniti a prezzi competitivi e un fantastico design minimalista.

Specifiche:

? L’innovativa tecnologia RFID integrata è stata tesata da terze parti ed approvata

? 6 slot per le carte di credito, e uno scompartimento aggiuntivo per le banconote, che ti permette di avere sempre con te ciò che ti serve.

? Pelle genuina di alta qualità morbida al tatto.

? Design Minimalista, sottile, piccolo e leggero

Distribuito confezionata singolarmente e inscatolata in un pacco regalo che lo rende il dono perfetto adatto ad ogni occasione.

PROTEGGERE LE TUE CARTE DI CREDITO NON È MAI STATO COSÌ FACILE: Una innovativa tecnologia RFID integrata, testata ed approvata, che agisce come uno scudo contro gli sgraditi segnali d’attacco, prevenendo che possano passare attraverso il portafoglio e accedere alle tue carte di credito, debito o patente e dati sensibili.

VERA PELLE DI ALTA QUALITÀ CON CUCITURE ROBUSTE: Vera pelle 100% di alta qualità resistente e duratura, trattata con maestria, con 4 cuciture per centimetro. E’ una perla fatta a mano, che bilancia perfettamente semplicità e lusso, tutto quello che meriti.

UN DESIGN FUNZIONALE ADATTO AD OGNI TASCA: Un portafogli ultra sottile, elegante che non è solo un oggetto di stile, ma è anche incredibilmente pratico e utile. Lo spessore è minimo, grazie alla piega centrale, che lo rende semplice da conservare sia nella tasca posteriore che in quella anteriore.

DIFFERENZIATI E STUPISCI: Il tuo portafogli è un’estensione della tua persona. La semplicità è sinonimo di eleganza e questo portafogli ha un design che si adatta ad ogni stile, migliorandolo, facendo la differenza tra uomo e ragazzo.

ACCETTA OGGI LA SFIDA DELLA BOCA: Paragona i nostri portafogli a quelli di OGNI altro concorrente e capirai come mai vanno a ruba. Sono un prodotto fantastico che ti offriranno tutto ciò che stai cercando. Confermiamo questa affermazione offrendo 3 mesi di reso incondizionato con Garanzia di Rimborso al 100%.