Boca: elezione del presidente l’8 dicembre

Nessun ritorno in Italia anticipato, magari già nel mercato di gennaio. Anzi, Daniele De Rossi ha prolungato il suo contratto con il Boca Juniors fino al 2021. Lo scrive il giornale sportivo argentino ‘Olé’, rivelando come il 36enne centrocampista romano ha deciso quindi di restare in Argentina nonostante gli alti e bassi di questa prima parte di stagione legati agli infortuni. L’ex capitano giallorosso non gioca da oltre due mesi ma il suo ritorno in campo dovrebbe avvenire a breve.

Una notizia che conferma come l’arrivo di De Rossi allo Xeneize alla fine di luglio, primo campione del mondo europeo (ha vinto il titolo 2006 in Germania) nel calcio argentino, non fosse solo un sogno da realizzare e per conoscere la Bombonera, ma facente parte di un progetto a lungo termine messo a punto insieme a Nicolás Burdisso, ex compagno del centrocampista nella Capitale e attuale direttore tecnico del Boca. È vero che le elezioni presidenziali, convocate per l’8 dicembre, definiranno molte questioni che riguardano il futuro del club di Buenos Aires e la direzione da prendere, anche sulle posizioni del tecnico Gustavo Alfaro e dello stesso Burdisso, ma il nuovo presidente dovrà fare i conti con il contratto in essere di De Rossi, fortemente intenzionato a rispettarlo.