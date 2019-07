BUENOS AIRES – Per Daniele De Rossi è arrivato il giorno della presentazione al Boca Juniors. L’ex giallorosso non ha nascosto il suo entusiasmo per la nuova avventura: “I miei obiettivi sono gli stessi del club: vincere il campionato, vincere la Copa Libertadores, vincere tutto. Sono qui per dare il mio contributo”. Il centrocampista italiano ha parlato in conferenza nel Salon Filiberto della Bombonera al fianco del presidente Angelici: “Chi non è all’interno del Boca non può capire cosa vuol dire farne parte. Non solo dal punto di vista dello spettacolo dello stadio, ma anche da quello emozionale. Oltre questo ho trovato anche un club serio. Una volta dato l’addio alla Roma abbiamo iniziato a sentirci. Ho detto subito di sì, ma poi ci ho pensato perché non era facile cambiare così tanto. La decisione è arrivata per la mia voglia di giocare a calcio. Burdisso è stato fondamentale, mi ha detto che il presidente è un uomo onesto e chi qui si fanno le cose per vincere. Non convincerò i miei ex compagni a venire qui, ma ogni calciatore dovrebbe provare certe emozioni”.



De Rossi è stato subito accolto da un bagno di folla all’arrivo: “L’affetto dimostrato è stato incredibile, soprattutto considerando l’orario. E’ uno stimolo in più per me. Anche i compagni di squadra mi hanno fatto sentire da subito uno del Boca”. Il giocatore romano ha assistito alla partita dei compagni di squadra con l’Huracan, pareggiata per 0-0: “Mi sono allenato per due mesi da solo, ma lavorare in gruppo è un’altra cosa. Mi servirà ancora qualche giorno, ma deciderà l’allenatore quando sarà il momento giusto. Fosse per me giocherei da subito. Cosa mi aspetto da questa avventura? Voglio dare un contributo importante alla squadra, così come fatto a Roma. Non sono qui per segnare i gol di Maradona, ma credo di poter essere utile al club quando sarò in forma”.

