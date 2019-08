Il fisioterapista profeta

– Daniele De Rossi parla a cuore aperto ai tifosi del Boca Juniors. Dopo gli estratti di qualche giorno fa, il club argentino ha pubblicato l’intervista integrale dell’ex capitano della Roma: “Sono arrivato in un grande club, che vuole vincere e fare le cose per bene. Mi ha mosso la passione che ho per questo club da quando sono piccolo, oltre alla motivazione che ho di giocare a livelli seri. Questo club mi permetterà di farlo nella maniera che piace a me. Ho ricevuto diverse offerte ed è stato bello sentirle, ho anche avuto dei dubbi. A 36 anni è giusto pensare bene prima di prendere certe decisioni”.

De Rossi si concede un piccolo aneddoto: “Fin dal primo giorno, chi mi conosce sapeva che sarei venuto qui. Ho un fisioterapista che è praticamente indivisibile da me, mi ha sempre detto: ‘Tanto alla fine andrai al Boca Juniors’. Ho ricevuto tanto affetto al mio arrivo qui, vedo tante similitudini con la mia città, questa passione non mi spaventa. La Bombonera è l’unico stadio che mi è sempre piaciuto pur non avendolo mai visto dal vivo, mi ha fatto impressione anche vuoto, figuriamoci come sarà da pieno”. Come già accennato in altre interviste, l’ex capitano della Roma ha voluto ribadire l’importanza di una figura come Diego Armando Maradona in questa scelta: “Nel mondo del calcio esisteva soltanto lui. Se ne parlava molto in Italia quando arrivò al Napoli, anche i romanisti erano un po’ tifosi di Diego, è la storia del calcio. Ho visto tutti i suoi video, un grande capitolo della sua vita è legato a questa gente, a questa squadra e a questo stadio”.

Nuovi compagni, nuovi obiettivi

Il centrocampista dovrà ora calarsi in questa nuova avventura, aiutato da qualche vecchia conoscenza del calcio italiano come Carlos Tevez: “Ho grande rispetto nei suoi confronti, perché è un campione e un simbolo di questa squadra, è bello che abbia deciso di tornare a giocare qui. Ora il mio sogno è vincere qualcosa in Argentina, magari un grande trofeo con questa squadra. Sarebbe un bel coronamento per la mia carriera. Il fatto che io sia un giocatore europeo muove passioni e curiosità, spero che molti altri miei colleghi possano venire dall’Europa e dall’Italia per vivere tutto questo amore”. L’ultimo messaggio è ancora per i tifosi: “Prometto solo che lavorerò seriamente, poco show, molta fatica. Sono una persona seria, non faccio promesse: garantisco che darò tutto”.