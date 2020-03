“Ha portato esperienza e leadership”

“Il tempo mi ha dato ragione: Daniele De Rossi è stato grandissimo”. Il direttore sportivo del Boca Juniors, Nicolas Burdisso, rivendica con orgoglio la scelta di aver portato alla ‘Bombonera’ l’ex capitano della Roma, nonostante il “divorzio” con gli Xeneizes di inizio gennaio.

Il club argentino ha vinto l’ultimo campionato sorpassando proprio all’ultima giornata i rivali storici del River Plate. Sono state appena 5 le presenze dell’ex centrocampista giallorosso con il Boca, ma secondo Burdisso il suo aiuto è stato determinante anche all’interno dello spogliatoio: “La scelta di De Rossi è stata calcistica, ho pensato a migliorare la squadra dove c’era bisogno. Abbiamo vinto il campionato 20 giorni e il contributo di Daniele in esperienza, entusiasmo e leaderhsip, è stato grandissimo”. Poi però la decisione di appendere gli scarpini al chiodo: “I problemi fisici li avevo messi in conto ma per noi argentini è stato bellissimo – spiega a Skysport 24 il 38enne ex difensore di Inter, Roma e Genoa – Ci ha fatto capire di avere un campionato dove portare grandi campioni. Daniele farà una grande carriera fuori dal campo”.

“Inter, scudetto vicino”

Spiegato che in Argentina la pandemia di Covid-19 ha creato al momento meno problemi rispetto all’Italia, Burdisso si augura che la ‘sua’ Inter arrivi presto a vincere di nuovo il titolo: “Seguo Conte da tantissimo tempo, sono legato all’Inter ma non è mai semplice costruire una squadra quasi da zero come ha fatto il club nerazzurro in estate. All’Inter si chiede sempre lo scudetto ma lo società ha le idee chiare e, con questi investimenti, ogni anno sarà sempre più vicino”.