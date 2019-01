Il famoso producer Bob Sinclar e Robbie Williams hanno collaborato per un nuovo entusiasmante singolo.

Bob Sinclar torna a far ballare il suo pubblico nel 2019. E ad accompagnarlo, stavolta, c’è una leggenda della musica pop internazionale: Robbie Williams.

I due artisti hanno collaborato per un nuovo singolo, Electrico Romantico, la cui uscita è prevista per il 18 gennaio 2019, e che già promette di essere uno dei brani più importanti dell’anno!

Bob Sinclar e Robbie Williams: Electrico Romantico

Il 2018 per il deejay francese più amato in tutto il pianeta si era chiuso alla grande, con un successo internazionale come I Believe. Ma questo 2019 non sarà da meno, stando almeno a quanto promesso dal producer. Electrico Romantico è infatti un pezzo che oscilla tra il pop e il funky, capace di far innamorare tutti i suoi fan, e anche quelli che abitualmente non ascoltano i suoi brani.

L’uscita del nuovo singolo è prevista per il 18 gennaio, mentre ancora non è stata ufficializzata quella del video.

Robbie Williams

Bob Sinclar, i figli e l’incontro con Robbie

Ma com’è nata questa collaborazione? Lo ha spiegato Robbie Williams: “I nostri figli, quelli miei e di Bob, hanno frequentato la stessa scuola, e se non fosse stato per questo, il brano non sarebbe nato! Ci siamo incontrati i nun party a Los Angeles e poi in studio a Londra, a cantare insieme“.

Gasatissimo anche Bob Sinclar, che ha addirittura affermato che registrare una canzone con Robbie è un sogno! Un complimento non da poco per l’ex Take That, contando che nella sua carriera ultraventennale Sinclar ha firmato pezzi leggendari come World, Hold On e Love Generation, collaborando con alcuni tra gli artisti più importanti del mondo.

D’altronde, Robbie non è da meno. Negli ultimi vent’anni è stato infatti uno dei protagonisti assoluti della scena pop mondiale, smarcandosi anche con molta semplicità dal successo ‘romantico’ figlio della boy band di provenienza, e diventando un artista amato tanto dai rockettari quanto dai classici ascoltatori di musica pop.