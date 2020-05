Pavle Jovanovic, ex bobista olimpico americano, si è tolto la vita lo scorso fine settimana all’età di 43 anni. Lo ha annunciato la federazione statunitense di Bob e Skeleton. “La comunità degli sport invernali ha subito una tragica perdita”, ha dichiarato Aron McGuire, CEO della Federazione di Bob e Skeleton statunitense ed ex compagno di squadra di Jovanovic. “La passione e l’impegno di Pavle nei confronti del bob è stato visto e sentito dai suoi compagni di squadra, allenatori, concorrenti e tifosi dello sport. Ha vissuto la vita al massimo e ha avuto una grande influenza su tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di trascorrere del tempo con lui. Sia che Pavle stesse spingendo i suoi compagni di squadra per essere i migliori in pista e nella sala pesi, o che portasse il sorriso tra gli amici, era noto per aver dato sempre il 100% su tutto ciò su cui si è concentrato. L’impatto di Pavle su ognuno di noi sarà ricordato e celebrato”.

Nativo del New Jersey, Jovanovic ha iniziato a praticare il bob nel 1997. Nel suo palmares un bronzo mondiale nel nel 2004 e un doppio settimo posto nel bob a 2 e a 4 alle Olimpiadi invernali di Torino 2006.