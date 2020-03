Per il 75esimo compleanno di Bob Marley, è stato lanciato da YouTube Legacy, raccolta di mini documentari divisi in 12 parti con materiale inedito sull’artista.

Le celebrazioni per il 75° compleanno del leggendario Bob Marley continuano con l’annuncio di Bob Marley: Legacy. Si tratta di una serie di mini documentari divisi in 12 parti, con una raccolta di conversazioni intime e interviste con la sua famiglia, amici e fan, intrecciate con la sua musica originale, remix e cover.

Questa serie unica di YouTube offre ai fan un viaggio inedito e cinematografico attraverso la vita, l’eredità e la rilevanza che l’artista detiene ancora oggi. Il primo episodio, 75 Years A Legend debutta oggi, sulla pagina YouTube ufficiale di Bob Marley.

Bob Marley compie 75 anni: la serie YouTube dedicata alla leggenda del reggae

YouTube ha realizzato la serie Bob Marley: Legacy per celebrare il 75° compleanno della leggenda del reggae.

Oltre alla nuova docu-serie Legacy, l’EP di Iron Lion Zion è stato riproposto in versione da 7 “e 12”, insieme a due speciali mix dub, un remix e Smile Jamaica.

Ecco il primo episodio della serie:

Il mese scorso, la famiglia Marley, UMe e Island Records hanno iniziato a presentare i loro piani commemorativi per il MARLEY75, in occasione della celebrazione della leggendaria icona culturale, con una straordinaria grafica animata per il 40° anniversario del classico senza tempo Redemption Song, creato dagli artisti francesi Octave Marsal e Theo De Gueltz.

L’animazione mozzafiato, presenta 2.747 disegni originali, che usano potenti simboli per amplificare la grandezza dei testi senza tempo della canzone e l’importanza che ha nel mondo di oggi.

Bob Marley, le celebrazioni in primavera

I festival musicali MARLEY75 iniziano a maggio. Ziggy Marley e Bob Marley Celebration di Stephen Marley saranno i protagonisti del BeachLife Festival.

Questa apparizione speciale e collaborativa vedrà Ziggy Marley e Stephen Marley esibirsi con un ampio catalogo di brani della leggenda del reggae in occasione del 75° compleanno del padre, all’evento di tre giorni fatto di musica, arte e cucina sull’oceano.

In questa era digitale, Marley rimane uno degli artisti postumi più seguiti sui social media e MARLEY75 servirà a portare la sua musica e il suo messaggio a un nuovo pubblico, assieme a nuove prospettive con contenuti e tecnologia innovativa innovativi.

Durante l’anno saranno – inoltre – svelati speciali eventi live, contenuti digitali esclusivi, registrazioni, mostre e tesori rari e non portati ancora alla luce.

La musica di questo grande musicista continua a ispirare generazioni su generazioni, poiché la sua eredità sopravvive attraverso il suo messaggio di amore, giustizia e unità, un sentimento più che mai necessario nel 2020.



