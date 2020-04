Bob Dylan, I Contain Multitudes: il nuovo singolo del cantautore americano a poche settimane di distanza da Murder Most Foul.

Bob Dylan ci ha preso gusto. A distanza di qualche settimana dalla pubblicazione della lunga e apprezzata Murder Most Foul, è arrivato online il secondo singolo del cantautore di Duluth in questo 2020: I Contain Multitudes.

L’artista ha annunciato la pubblicazione di questo nuovo brano con un tweet contenente una serie di hashtag riguardanti i riferimenti culturali e alcuni giochi di parole presenti nel testo di questa nuova canzone.

Bob Dylan, I Contain Multitudes: il nuovo singolo

Se il precedente brano pubblicato da Dylan partiva dall’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, questo nuovo pezzo prende spunto da alcuni riferimenti culturali importanti. Già il titolo è ad esempio un riferimento a un poema di Walt Whitman, Song of Myself.

Ascoltiamo insieme I Contain Multitudes:

Bob Dylan: nuovo album in arrivo?

La pubblicazione di due nuovi singoli nel giro di poche settimane ha finalmente riacceso la speranza nei fan del Menestrello, che da anni attendono un nuovo lavoro del leggendario cantautore.

Ricordiamo infatti che l’ultimo disco di inediti di Dylan risale al 2012 (Tempest), seguito negli anni successivi solo da alcuni album di cover (l’ultimo è Triplicate del 2017).

Che siano maturi i tempi per un nuovo album? Per ora non lo sappiamo e ci godiamo semplicemente queste due nuove canzoni, in attesa di novità da parte di uno degli artisti più amati di sempre.

Un artista che a sua volta è stato colpito dal Coronavirus. Un suo tour in Giappone è stato infatti cancellato proprio a causa dello scoppio della pandemia, e anche gli altri appuntamenti in calendario del Menestrello in giro per il mondo sono per ora stati congelati.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/bobdylan/

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/bobdylan/