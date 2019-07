Neil Young e Bob Dylan sono tornati a duettare in occasione di un festival in Irlanda: ecco il video della loro esibizione.

Bob Dylan e Neil Young sono tornati finalmente a suonare insieme dopo venticinque anni. I due storici cantautori si sono ritrovati sullo stesso palco, quello del Nowlan Park, un importante festival irlandese, e hanno suonato Will the Circle Be Unbroken, un classico degli anni Trenta.

L’ultima volta che l’artista Premio Nobel e il cantautore canadese avevano diviso il palco era stato nel 1994 al Roseland Ballroom di New York. L’ultima loro esecuzione di Will the Circle Be Unbroken risale invece al 1975, in occasione dello Snack Benefit al Kezar Stadium di San Francisco. Insomma, in Irlanda possiamo dire che si è fatta la storia.

Bob Dylan e Neil Young insieme dopo 25 anni

I due si sono ritrovati sullo stesso palco in quanto impegnati contemporaneamente in un tour europeo. Già pochi giorni fa avevano avuto modo di incrociarsi a Hyde Park, ma sul palco inglese avevano preferito non esibirsi insieme, lasciando i fan con un po’ di malumore.

In Irlanda però non si sono fatti sfuggire l’occasione di riscrivere la storia, e hanno deciso di regalare ai fan ciò che volevano. Ecco un video della loro esibizione a Kilkenny:

Will the Circle Be Unbroken: la storia del pezzo

La canzone che ha unito dopo 25 anni Bob e Neil, Will the Circle Be Unbroken, risale al 1935, quando fu incisa per la prima volta dal gruppo folk Carter Family.

Ripresa da Dylan agli inizi degli anni Sessanta, è stata incisa dal cantautore nel 1967 assieme ai The Band, e per diversi anni ha fatto parte delle sue setlist. Neil Young, dal canto suo, aveva già suonato in diverse occasioni il pezzo con Willie Nelson, ma per la prima volta si era esibito su queste note proprio nel 1975 insieme a Bob.

