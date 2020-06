Come moltissime altre aziende, anche la BMW si è tinta di rainbow sui social per celebrare il mese del Pride.

È bastato un cambio di foto profilo per scatenare il caos nei commenti. Migliaia di omofobi si sono detti pronti a boicottare l’azienda tedesca.

90.000 like, ma anche 88.000 faccine arrabbiate, queste sono le reazioni al post della BMW. Nella sezione commenti gli utenti hanno anche iniziato a pubblicate l’immagine di una “famiglia tradizionale” che si protegge da una pioggia rainbow.

Tutto questo per un logo rainbow, nel 2020. Ma l’omofobia è un’invenzione delle lobby gay, vero?

Official page BMW of Facebook chanded logo into Rainbow adding that at BMW they live diversity.They believe in an open culture in which no one shall be disadvantaged, favored or harassed as a result of ethnic origin, skin color, nationality, sex, religion, disability! #Pride pic.twitter.com/LbKfQDEf2O

— LGBT RIGHTS 🌈 (@LGBT4U) June 29, 2020