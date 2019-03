Lungo corteo a Termini Imerese (Palermo) dove centinaia di persone stanno partecipando alla manifestazione di sindaci, tute blu e sindacati per chiedere al governo nazionale “la riapertura di un tavolo al Mise con Fca e la conferma degli ammortizzatori sociali” per i dipendenti della Blutec. Nelle scorse settimane sono finiti agli arresti i vertici del management dell’azienda accusati di malversazione di fondi pubblici e la Procura ha anche sequestrato lo stabilimento. Presenti, tra gli altri, il sindaco metropolitano Leoluca Orlando, Presidente Anci Sicilia, e l’assessora comunale di Palermo, Giovanna Marano. “Oggi i lavoratori chiedono un impegno straordinario a seguito della vicenda giudiziaria che ha coinvolto i vertici di Blutec – spiega Marano all’Adnkronos – Termini e la sua area industriale non possono pagare il conto di una vicenda che, ancor prima che giudiziaria, è sempre stata sociale, economica e politica. Valorizzare Termini Imerese deve essere l’impegno di tutti. In questo senso la presenza oggi esprime la nostra solidarietà ai lavoratori ed alle forze sindacali e l’impegno ed il sostegno per la ricerca di una soluzione vera e percorribile”.

