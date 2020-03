I funzionari della Dogana di Bologna e gli uomini del comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno impedito il tentativo di esportazione illecita di dispositivi sanitari, costituiti da circa 13.200 componenti destinati alle apparecchiature di terapia intensiva, in procinto di essere inviati in Sudafrica.

Il blitz è scattato quando i funzionari della Dogane, controllando i codici sulle bollette di spedizione, hanno intuito che il materiale che stava per uscire dall’Italia poteva essere proprio di tipo sanitario. Da un controllo più approfondito è emerso che gli scatoloni contenevano componenti per la terapia intensiva (in pratica tutti i pezzi che collegano i respiratori ai pazienti). Ora saranno svolti approfondimenti per capire se ci siano margini per denunciare chi stava spedendo la merce (una grossa azienda specializzata, a quanto si apprende).

I dispositivi sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione della Protezione Civile per il contenimento e la gestione dell’emergenza da coronavirus (Covid-19), in conformità alle recenti disposizioni legislative emanate dal Governo.