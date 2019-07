La Polizia di Stato di Palermo ha disarticolato l’infrastruttura informatica, gestita dalla nota IPTV pirata ‘ZSAT’, che permetteva la riproduzione abusiva, attraverso internet, dell’intero palinsesto Sky. Gli uomini della Sezione financial cybercrime della Polizia Postale, coordinati dalla Procura di Palermo, hanno così segnato un punto importante nel contrasto a un fenomeno, quello della messa in commercio e riproduzione illecita del segnale delle pay-tv attraverso il web, troppo spesso sottovalutato, ma che tuttavia è in grado di generare un giro elevatissimo di profitti illeciti, spesso appannaggio delle più importanti organizzazioni criminali del Paese.

