“Partecipazione all’associazione terroristica dello Stato Islamico”. E’ l’accusa nei confronti di un italo-marocchino arrestato questa mattina a Torino dalla Polizia al termine di un’indagine del nucleo antiterrorismo coordinata dalla procura del capoluogo piemontese. Si tratta di Elmahdi Halili, 23enne: è considerato autore del primo testo di propaganda dell’Isis in italiano. Nell’inchiesta sono coinvolti anche alcuni italiani convertiti all’Islam, oltre a cittadini di origine straniera: l’accusa ipotizzata nei è di aver svolto una campagna di radicalizzazione e proselitismo sul web.

Perquisizioni sono in corso da parte della polizia nei confronti di soggetti legati ad ambienti dell’estremismo islamico. I 13 decreti di perquisizione sono scattati a Milano, Napoli, Modena, Bergamo e Reggio Emilia. I dettagli dell’operazione saranno resi noti in una conferenza stampa in programma in questura a Torino alle 11.