Blitz antimafia nel Catanese. I carabinieri hanno inflitto un duro colpo al clan dei ‘Tuppi’, operante nel territorio dei comuni di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia, confederato con la famiglia mafiosa dei Mazzei, storicamente affiliata a Cosa Nostra. Ventisei le ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip di Catania su richiesta dalla Dda e eseguite tra il capoluogo etneo e Reggio Calabria. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione mafiosa, omicidio, estorsione in concorso, furto, ricettazione e riciclaggio in concorso, detenzione e porto illegale di arma clandestina, trasferimento fraudolento di valori e corruzione con l’aggravante del metodo mafioso.

