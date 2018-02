Prezzo: EUR 18,00





Blenheim LONDON® è registrato marchio appartiene a Blenheim Guarda Limited. Il nostro studio di design ha sede nel cuore dell’Inghilterra, Birmingham. Il luogo di nascita della rivoluzione industriale, il quartier generale di Jaguar Land Rover. Siamo costantemente impegnati per la perfezione in tutto il processo creativo di produrre i nostri orologi che trasmettono un’identità britannico intrinseca. La nostra intenzione è quella di mantenere un design minimalista con un selezionare alcune caratteristiche distintive, assicurando che ogni orologio si sente perfettamente aerodinamica sul polso. Tutti i nostri quadranti sono appositamente progettati in modo che si sposano perfettamente con le cinghie intercambiabili è possibile ordinare con. Sono compagno perfetto per i vostri abiti diversi. Si prega di visitare il nostro sito web www.blenheimwatch.comBlenheim London® Mens Watch Strap Classic 316 marine grade in acciaio INOX, maglia milanese, facile da regolare, in acciaio INOX cinturino per orologio. Realizzato in alta qualità in vera pelle per resistenza e durata, molto flessibile, comodo da indossare.

Orologio da uomo – perfetta da polso per sostituire il vostro orologio da uomo. Blenheim London® Mens Watch Strap è appositamente progettato in modo che si trovino perfettamente con il tuo orologio. ‘cinturini intercambiabili. Cinturino orologio è la corda di ricambio perfetta per la vostra Seiko, Citizen, Casio Watch.

Perfetto per orologi che utilizzano cinturino largo 20 mm.Size (watch end): 20 mm | LENGTHS: 110 mm/90 mm | THICKNESS: 2.0 mm |

Qualità garantita – Acquista con fiducia – Blenheim London® cinturino viene fornito con 12 mese garanzia e rimborso entro 30 giorni. Basta semplicemente aggiungi al carrello per ricevere la migliore conveniente cinturino di ricambio per il tuo orologio Seiko, Citizen, Casio.

