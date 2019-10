Il Nas di Livorno insieme agli ispettori dell’Ausl Toscana nord ovest, ha eseguito un’ispezione al centro cottura di una mensa che rifornisce i pasti di nove istituti scolastici ubicati in provincia di Pisa. Secondo quanto sottolinea una nota del Nas dei Carabinieri sul sito del ministero, dai controlli è emerso che “i locali dell’attività erano in precarie condizioni igienico sanitarie, con la presenza di blatte morte all’interno di una trappola, di materiale non pertinente l’attività , mancanza di adeguata protezione contro gli infestanti alla porta del laboratorio di produzione”.

Fonte