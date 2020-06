L’intento era quello di celebrare il movimento ‘Black Lives Matter’ dopo l’uccisione di George Floyd. L’occasione è arrivata con il gesto di N’Koulou, che dopo la rete segnata al Parma si è inginocchiato in campo. Ma il Torino scivola sulle buone intenzioni e si fa autogol, pubblicando su Twitter una immagine del momento che in tanti, soprattutto afroamericani, hanno giudicato “sbagliata”, “razzista” e “peggior foto di sempre” per sostenere la causa. Il motivo? Nell’immagine il giocatore sembra inginocchiarsi davanti al collega Belotti, rendendo quantomeno singolare la scelta di pubblicazione sull’account ufficiale in lingua inglese.

Fonte