A POCHI giorni dal Black Friday, l’appuntamento più atteso dello shopping, sale la febbre degli acquisti a tutti i costi. Non a caso, #blackfriday è il topic di maggiore tendenza sui social e le piattaforme di ecommerce, così come i negozi su strada, sbandierano offerte che sembrano imbattibili. Secondo i dati dell’Osservatorio Compass, la società del credito al consumo del Gruppo Mediobanca, che monitora ogni anno i consumi e le preferenze degli italiani, il 94% degli italiani dichiara di conoscere il Black Friday e quasi due terzi della popolazione (68%) afferma che farà degli acquisti. Circa metà degli intervistati (52%) avrà modo di acquistare qualcosa che solitamente eccede il proprio budget, ma soprattutto, per due italiani su tre (76%), il “Venerdì Nero” dello shopping sarà un’occasione per anticipare i regali da mettere sotto l’albero.Tutta questa voglia di shopping è sana? E’ solo l’occasione per togliersi qualche sfizio o c’è piuttosto qualcosa di patologico?

Lo shopping compulsivo tra i disturbi ossessivo-compulsivi

Secondo le stime della piattaforma Ebay, quest’anno il venerdì nero vedrà oltre 20,5 milioni di persone fare spese, per un giro d’affari di 2 miliardi e 380 milioni di euro. Dunque, un impulso positivo per l’economia del paese ma non per le nostre tasche e a volte neppure per il nostro benessere. La voglia di comprare, infatti, può nascondere una vera e propria dipendenza dagli acquisti, che rientra nella categoria diagnostica dei Disturbi Ossessivo-Compulsivi del DSM. «Per queste persone, il Black Friday è un giorno complicato», avvisa Stefano Lagona, psicologo e psicoterapeuta specializzato nel trattamento delle tossicodipendenze e delle nuove dipendenze e tra i curatori del corso promosso da Consulcesi Club dal titolo “Le nuove dipendenze: Internet ed il gioco d’azzardo patologico”. A soffrirne, in base ai dati disponibili, è il 6% della popolazione, 7 su 10 sono donne, una cifra in costante crescita anche in Italia. Un fenomeno dilagante e sempre più preoccupante che necessita di continui aggiornamenti anche da parte del personale medico-sanitario.

Stress, frustrazione e tristezza da shopping

Lo shopping compulsivo può causare stress, problemi nella sfera relazionale e lavorativa, conflitti familiari e coniugali oltre a gravi problemi finanziari. Chi ne è affetto, prova l’impulso irrefrenabile e immediato all’acquisto, una tensione crescente, alleviata solo comprando, finalizzata al piacere e alla gratificazione. Prima del comportamento compulsivo è frequente la presenza di stati d’ira, frustrazione, tristezza e solitudine che vengono sostituiti da una sensazione di onnipotenza ed euforia durante l’acquisto.

Come accorgersene

Come capire se la voglia di shopping è patologica? Utilizzando i criteri diagnostici elaborati dalla studiosa S.L. McElroy, McElroy (1994), si possono individuare cinque indicazioni di base utili ad accendere una spia d’allarme che potrebbe prevedere l’intervento di uno specialista. “Si può essere di fronte ad un problema patologico – spiega Lagona – quando l’impulso a comprare è vissuto come irresistibile e insensato, non coerente con i reali bisogni o desideri. Altro segnale è quando l’impulso o l’atto del comprare causano stress marcato e ansia incontrollabile seguiti da sentimenti di tristezza ed euforia”.

Altri campanelli d’allarme sono legati all’interferenza dello shopping sulla vita sociale e lavorativa, le difficoltà finanziarie perché si spende troppo rispetto alle proprie possibilità. Infine, c’è da preoccuparsi quando la spesa consiste in oggetti spesso inutili, o di cui non si ha bisogno, per un periodo di tempo prolungato.







